إب..انقطاع التواصل مع عدد من المختطفين بسجون مليشيا الحوثي بعد نقلهم إلى صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - شكا أهالي عدد من المختطفين في سجون مليشيا الحوثي بمحافظة إب (وسط اليمن) من انقطاع التواصل بأبنائهم بعد نقلهم إلى سجون المليشيا بصنعاء.

وقالت مصادر محلية وحقوقية، إن مليشيا الحوثي الإرهابية نقلت على فترات أكثر من 20 مختطفاً ـ بينهم فتيان وصغار سن ـ من محافظة إب إلى صنعاء.

وأضافت أن المختطفين المنقولين ممن اختطفتهم المليشيا في سبتمبر على ذمة الاحتفالات بثورة 26 سبتمبر المجيدة من مركز المحافظة ومديرياتها.

وأوضحت المصادر أن أهالي المختطفين، شكوا مؤخراً من عدم الوصول إلى أبنائهم أو معرفة مصيرهم بعد نقل المليشيا لهم إلى سجون مجهولة بصنعاء، الأمر الذي زاد من معاناتهم.

وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت العشرات من أبناء محافظة إب، على ذمة احتفالات سبتمبر المجيدة في محاولة منها لمنع الاحتفالات الشعبية بالمناسبة غير أن تلك الحملات فشلت في وقف الاحتفالات التي شهدتها المحافظة على نطاق واسع.