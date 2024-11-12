هيئة بحرية: سفينة تبلغ عن هجوم قبالة الحديدة غربي اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت هيئة بحرية، اليوم الثلاثاء، تلقيها بلاغاً من سفينة عن وقوع هجوم بالقرب منها في البحر الأحمر قبالة الحديدة (غربي اليمن).

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، إنها تلقت تقريراً عن وقوع حادث على بعد 70 ميلًا بحريًا جنوب غرب الحديدة باليمن.

وأضافت أن القبطان أبلغ "عن وقوع انفجارات متعددة في محيط السفينة، غير أنه لم ترد أنباء عن وقوع أضرار في السفينة".

وأشارت إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير، وأن السفينة تتجه إلى ميناء الرسو التالي، فيما وتقوم السلطات بالتحقيق.

وتشن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ نوفمبر الماضي، هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

وعلى إثر ذلك شكلت الولايات المتحدة تحالفاً عسكرياً بقيادتها، وتنفذ منذ مطلع العام الجاري إلى جانب بريطانيا ضربات تقول إنها تستهدف القدرات العسكرية للحوثيين، رداً على هجماتهم ضد سفن الشحن، قابلها الحوثيون بهجمات على السفن البحرية الأمريكية والبريطانية باعتبارها "أهدافاً عسكرية".