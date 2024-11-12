لليوم الثالث توالياً.. غارات أمريكية على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الثلاثاء، عن سلسلة غارات جديدة استهدفت مناطق سيطرتها في اليمن، لليوم الثالث على التوالي.

وقالت وسائل إعلام المليشيا، قبل قليل، إن الطيران (الأمريكي ـ البريطاني)، شن غارة جوية على مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)، زاعمة أن الغارة استهدفت سيارة مدنية.

وقبل ساعات ذكرت وسائل إعلام المليشيا في بيان منفصل، أن منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوبي الحديدة، تعرضت لثلاث غارات، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت المليشيا قد أعلنت أمس الاثنين، عن 9 غارات استهدفت مناطق في عمران وصعدة، بعد يوم من 10 غارات في أمانة العاصمة وعمران وصنعاء.

ولم يصدر بيان من القوات الأمريكية عن طبيعة الأهداف المستهدفة للغارات التي تم شنها اليوم الثلاثاء وأمس الاثنين، حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

والأحد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، شن مقاتلاتها غارات جوية عدة على منشآت تخزين أسلحة متطورة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن الأسلحة كانت تستخدم لمهاجمة سفن عسكرية ومدنية في البحر الأحمر وخليج عدن، حسب وكالة "فرانس برس".

ومنذ مطلع العام الجاري تشن الولايات المتحدة الأمريكية، غارات جوية تستهدف قدرات الحوثيين العسكرية، وذلك في رد على الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على سفن الشحن في البحر الاحمر وخليج عدن، والتي تقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض منذ مطلع أكتوبر 2023م لحرب إبادة إسرائيلية.