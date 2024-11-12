تعز..مليشيا الحوثي تعاود التصعيد وتستحدث مواقع وتحصينات عسكرية جديدة

المنامة - ياسر ابراهيم - عاودت مليشيا الحوثي الإرهابية، خلا الأيام الماضية، التصعيد مجدداً في جبهات محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال محور تعز العسكري، مساء الاثنين، إن مليشيا الحوثي الإرهابية، عاودت خلال الأيام الثلاث الماضية تصعيدها العسكري في الجبهات المحيطة بالمدينة وجبهات الريف الغربي للمحافظة في مديريتي جبل حبشي ومقبنة، ومنطقة الكدحة.

وأضاف في بيان له على صفحته بالفيسبوك، أن عمليات التصعيد شملت "تنفيذ أعمال هجومية واستهداف مواقع الجيش بمختلف الأسلحة بالإضافة الى استحداث مواقع جديدة وانشاء تحصينات عسكرية، وحشد للقوات، والأسلحة والمعدات".

وأوضح أن معارك عنيفة دارت يوم الأحد، واستمرت لعدة ساعات، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة بين قواته ومليشيا الحوثي شمال شرق المدينة إثر محاولة تسلل لعناصر المليشيا تمكن الجيش من التصدي لها، كما تصدت قواته لمحاولة تسلل اخرى في جبهة عصيفرة شمالي المدينة.

يأتي ذلك بالتزامن مع عمليات تصعيد جديدة للمليشيا بمختلف الجبهات في عموم البلاد، في تحدٍ سافر لكل الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف التصعيد والدخول في عملية تفاوضية لإنهاء الصراع الممتد منذ عقد من الزمن.