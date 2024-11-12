شكرا لبحثكم عن خبر "مملاح عدن نظيف ومستدام" مبادرة شبابية رائدة لتعزيز الوعي البيئي في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | وضاح الشليلي

بجهود مجتمعية وتنسيق مؤسسي واسع، انطلقت في العاصمة عدن حملة "مملاح عدن نظيف ومستدام" بهدف تحسين البيئة وتعزيز الوعي بضرورة الحفاظ على النظافة العامة والاستدامة البيئية.

الحملة، التي تنظمها مؤسسة أجنحة السلام بالتعاون مع مؤسسة مستقبل أخضر مستدام (SGF) ومؤسسة شباب عدن الواعد، جاءت برعاية صندوق النظافة والتحسين في عدن، وبالتنسيق مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية، ودعم شركة مطاعم شواطئ عدن، وشركة تليمن. وقد استقطبت الحملة حوالي 200 متطوع، بينهم طلاب ومدنيون وعمال نظافة، حيث عملوا في فرق ميدانية لتنظيف مناطق مملاح عدن وإزالة النفايات البلاستيكية والمخلفات الضارة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أوضح المدير التنفيذي لصندوق النظافة، المهندس قائد راشد، أن الحملة تأتي تزامناً مع اليوم العالمي للبيئة، مؤكداً أهمية التعاون بين المجتمع المدني والقطاع الحكومي والخاص لتحقيق أهداف بيئية مستدامة.

كما أضافت المهندسة هيفاء شوكت، رئيسة مبادرة "قافلة البيئة والاستدامة المجتمعية"، أن هذه الحملة هي خطوة نحو بناء وعي بيئي طويل الأمد بين الشباب، مشيرة إلى رغبتهم في توسيع نطاق العمل ليشمل مناطق أخرى، وجعل مملاح عدن مثالاً يحتذى به.

الدكتور عبد العزيز عبد الهادي، مدير الشؤون القانونية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ثمن جهود المتطوعين ودور المجتمع المدني في تعزيز النظافة العامة والمساهمة في الحفاظ على جمال المدينة. وأضاف أن تكثيف مثل هذه المبادرات سيساهم في تحقيق بيئة نظيفة وصحية لعدن وأهلها.

فيما دعا منسق مشاريع المنظمات الدولية بصندوق النظافة والتحسين بعدن، وليد الحكيمي، إلى تكثيف الجهود التوعوية والتنظيفية للحفاظ على ساحل مملاح عدن الذي يعد صرحاً بيئياً وتاريخياً مهماً. وأشار إلى أن الموقع يتعرض لضغوط بيئية كبيرة جراء الممارسات الخاطئة من قبل مرتاديه، ما يؤثر سلباً على صحة البيئة وسلامة منتجاته الملحية، مؤكداً أن هذه الحملة تشكل خطوة هامة نحو تعزيز الاستدامة البيئية في عدن

يذكر أن هذه الحملة جزء من سلسلة فعاليات بيئية تهدف إلى رفع الوعي البيئي والمساهمة في تحسين مشهد المدينة، بما يجعل عدن أكثر جاذبية واستدامة للأجيال القادمة.