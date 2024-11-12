من محور الرزامات بصعدة.. قائد عسكري يحث الجيش على رفع الجاهزية القتالية 

المنامة - ياسر ابراهيم - حث مدير دائرة شؤون الافراد والاحتياط العام في القوات المسلحة العميد الخضر، قيادة محور الرزامات بصعدة على بذل المزيد من الجهود في عملية الاعداد والتدريب والتأهيل ورفع الجاهزية القتالية والإستعداد الدائم لمختلف المهمات العسكرية.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية مع وفد عسكري من وزارة الدفاع لقيادة المحور بمحافظة صعدة، وفقا لما نقله موقع الجيش "سبتمبر نت".

وأكّد الخضر اهتمام قيادة وزارة الدفاع بالمقاتلين في جبهات الشرف والبطولة والعمل على تعزيز قدراتهم القتالية بما يحقق الردع لتلك المليشيات الإرهابية.. مثمناً الدور الكبير التي تبذله قيادة المحور في معركة استعادة الدولة من المليشيات الحوثية.

وكان العميد الخضر، قد عقد خلال الزيارة اجتماعا مع قيادة المحور؛ لمناقشة مجمل التطورات والأحداث العسكرية وذلك في ظل الخروقات المستمرة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، منذ توقيع الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في أبريل من العام 2022.

واستمع وفد وزارة الدفاع إلى شرح موجز عن مهام وأنشطة الوحدات العسكرية وإنجازاتها خلال الفترة الماضية في دحر المليشيات الحوثية الإرهابية.