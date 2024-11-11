إصابة جندي في هجوم مسلح استهدف موقعًا لقوات الانتقالي شرقي "أبين"

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب جندي، اليوم الإثنين، في هجوم مسلح استهدف موقعًا لقوات المجلس الانتقالي في مديرية مودية، شرق محافظة أبين جنوبي اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن جندي من أفراد اللواء الثاني دعم وإسناد، أصيب برصاص مُسلّحين يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم القاعدة، في وادي عومران، بمديرية مودية.

وأضاف المصدر، أن عملية القنص تزامنت مع هجوم مسلح على أحد المواقع الواقعة في نطاق عمليات اللواء الثاني دعم واسناد بمنطقة البغيرة في وادي عومران.

وأشار المصدر إلى أنه جرى نقل الجندي المصاب لتلقي العلاج، فيما أفراد الموقع تبادلت إطلاق النار مع العناصر المهاجمة، التي انسحبت بعد وقت قصير من الهجوم.