أبين.. قبائل الجعادنة تنصب نقاطًا مسلحة للمطالبة بالكشف عن مصير المُقدّم "عشال"

المنامة - ياسر ابراهيم -

نصبت قبائل الجعادنة بمساندة قبائل أبين، اليوم الاثنين، نقاطًا مسلحة في طرق رئيسية؛ للمطالبة بالكشف عن مصير المُقدّم "علي عشال"، المخفي قسرًا في سجون الانتقالي منذ يونيو الماضي.

وقال المتحدث باسم قضية المُقدّم علي عشال، "مقبل علي الجعدني"، لـ"يمن شباب نت"، إن قبائل الجعادنة بمساندة قبائل أبين، نصبت نقاطًا في طريقين رئيسيين بمديريتي مودية وشقرة، وذلك للمطالبة بالكشف عن مصير المقدّم علي عشال.

وأوضح الجعدني، أن النقاط نُصبت على الطريق العام في منطقة لحمر بمديرية مودية الرابط بين أبين وشبوة، بالإضافة إلى نقاط أخرى في الخط الساحلي بمديرية شقرة.

وأضاف، أن النقاط لم تعترض أيًا من المارة أو قواطر الشاحنات المُحمّلة بالمواد الغذائية، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو منع وتوقيف مرور الآليات العسكرية وأي شيء يتعلق بالتحالف العربي.

ويعد هذا التصعيد الأول من نوعه، في قضية المقدم علي عشال الذي اختطف في يونيو 2024، من منطقة التقنية في عدن، من قبل قوات ما تسمى بمكافحة الارهاب التابعة للمجلس الانتقالي، وما يزال مصيره مجهولًا حتى الآن.