زير الدفاع يعقد اجتماعاً استثنائياً باللجنة الأمنية لمتابعة إجراءات سير التحقيق في حادثة سيئون

المنامة - ياسر ابراهيم -

عقد وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا، الفريق الركن محسن محمد الداعري، اليوم، بمدينة سيئون، اجتماعاً استثنائياً باللجنة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت لمتابعة إجراءت التحقيق في حادثة مقتل ضابطين سعوديين.

وضم الاجتماع، محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة مبخوت بن ماضي، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري، وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب بارجاش، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء ركن صالح طيمس، ومدير عام الأمن والشرطة بالوادي والصحراء العميد ركن عبدالله بن حبيش، وأركان المنطقة العسكرية الأولى العميد ركن عامر بن حطيان، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية.

ووفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، فإن الاجتماع وقف أمام تداعيات جريمة الاعتداء الغادرة التي أدت الى استشهاد ضابط وصف ضابط وإصابة ضابط آخر من قوات التحالف بمدينة سيئون، وإجراءات سير عملية التحقيق من قبل اللجنة المشكلة والجهود التي تبذلها الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية للقبض على منفذ الاعتداء الآثم.

وفي الاجتماع، جدد وزير الدفاع، إدانة الاعتداء الجبان والغادر الذي استهدف ضباط التحالف، مشددً على ضرورة تعزيز ومضاعفة الجهود الأمنية للقبض على منفذ الاعتداء الآثم وتسليمه للعدالة لينال جزاءه الرادع.

وأكد الفريق الداعري أن هذا الاعتداء المدان لا يعبر إلا عن همجية منفذه ولا يمت بصلة لأخلاق اليمنيين وأعرافهم وعلى وجه الخصوص منتسبي القوات المسلحة الذين يثمنون باعتزاز الدور العظيم للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتضحياتهم الكبيرة الى جانب الشعب اليمني والتي قدموا فيها دمائهم الزكية.

كما ثمّن وزير الدفاع، ومحافظ حضرموت، "المواقف الأخوية المشرفة للأشقاء في المملكة العربية السعودية والأدوار البطولية والايجابية لقوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية في بلادنا والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية وجهود إعادة الإعمار لتخفيف معاناة الشعب اليمني".

والسبت الماضي، أعلن الناطق باسم التحالف العربي العميد تركي المالي "استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة ضابط بجروح نتيجة اعتداء غادر وجبان داخل معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون في محافظة حضرموت، شرقي اليمن، مساء يوم الجمعة".

من جانبه، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بالقبض على الجاني والتحقيق في الجريمة بالتنسيق مع قوات تحالف دعم الشرعية.