شكرا لبحثكم عن خبر عضو مجلس القيادة د.عبدالله العليمي يصل اذربيجان للمشاركة في قمة المناخ (COP29 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - )

باكو :

وصل عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، اليوم، إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، لرئاسة وفد اليمن المشارك في قمة المناخ (COP29)، والتي تُعد إحدى الفعاليات الدولية البارزة المعنية بمواجهة التحديات المناخية العالمية.

حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار أذربيجان الدولي، وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني فريد غايبوف وعدد من المسؤوليين.

ويناقش المؤتمر، بمشاركة دولية واسعة، كيفية الحد من الاحتباس الحراري وعواقبه المدمرة، ومعالجة التزامات مالية جديدة للدول الفقيرة المتأثرة بموجات الحر والعواصف والفيضانات التي أصبحت أكثر تكرارًا بسبب تغير المناخ.

وتأتي مشاركة اليمن، في هذه القمة تأكيداً على التزامها بمناقشة القضايا البيئية العالمية، والتفاعل مع الجهود الدولية المبذولة لمواجهة تغير المناخ، الذي يمثل تهديداً كبيراً لليمن في عدة قطاعات، تشمل البيئية، والصحية، والاقتصادية.

وتشهد بلادنا، تغيرات مناخية حادة، تعرض تنوعها البيئي لمخاطر متزايدة ما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين للحد من هذه التحديات.

ومن المقرر، أن يلتقي عضو مجلس القيادة الرئاسي، على هامش مشاركته في المؤتمر، بعدد من القادة والمسؤولين، لبحث العلاقات الثنائية، والمستجدات الإقليمية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، علاوة عن مشاركته في عدد من الفعاليات الجانبية التي تتضمنها أجندة المؤتمر وفي مقدمتها اجتماع المائدة المستديرة بشأن التحول في الطاقة والجلسة رفيعة المستوى لتمكين التمويل المناخي، حيث سيسلط الضوء على الفرص المتاحة في اليمن لاستغلال مصادر الطاقة النظيفة والدعم الدولي المطلوب لتحقيق الأهداف الوطنية في مواجهة آثار تغير المناخ.

يرافق عضو مجلس القيادة، وزيرا المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، و الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري ، ورئيس دائرة المنظمات في وزارة الخارجية السفير أحمد الشرعبي.