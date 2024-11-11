اليمن..مليشيا الحوثي تتحدث عن سلسلة غارات جوية جديدة في عمران وصعدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، فجر اليوم الاثنين، عن سلسلة غارات جديدة استهدفت محافظتي عمران وصعدة (شمالي اليمن)، بعد يوم من غارات مماثلة في ثلاث محافظات واقعة تحت سيطرتها.

وذكرت وسائل إعلام المليشيا، أن سبع غارات (أمريكية ـ بريطانية) استهدفت مديرية حرف سفيان في محافظة عمران، بالتزامن مع غارتين على منطقة الرحبة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، دون مزيد من التفاصيل.

وتأتي الغارات التي أعلنت عنها المليشيا بعد نحو 24 ساعة من 10 غارات مماثلة استهدفت مواقع للمليشيا في أمانة العاصمة وصنعاء وعمران.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت الأحد، شن مقاتلاتها غارات جوية عدة ليل السبت على منشآت تخزين أسلحة متطورة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن الأسلحة كانت تستخدم لمهاجمة سفن عسكرية ومدنية في البحر الأحمر وخليج عدن، ، حسب وكالة "فرانس برس".

ومنذ مطلع العام الجاري تشن الولايات المتحدة الأمريكية، غارات جوية تستهدف قدرات الحوثيين العسكرية، وذلك في رد على الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على سفن الشحن في البحر الاحمر وخليج عدن، والتي تقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض منذ مطلع أكتوبر 2023م لحرب إبادة إسرائيلية.