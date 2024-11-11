تقرير حقوقي يرصد 5 حالات انتهاك ضد صحفيين في مناطق الحكومة خلال أكتوبر

المنامة - ياسر ابراهيم -

قال مرصد الحريات الإعلامية الأحد، إنه وثّق 5 حالات انتهاك ارتكبت ضد صحفيين يمنيين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، على خلفية نشاطهم الإعلامي خلال الشهر الماضي.

وأوضح التقرير الشهري للمرصد "أنه رصد خلال أكتوبر الماضي 6 انتهاكات بحق صحفيين، بينها 5 انتهاكات منسوبة للحكومة اليمنية والأطراف المتواجدة في مناطق سيطرتها، وحالة واحدة ضد مجهولين".

وأشار إلى أن "الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين اليمنيين توزعت بين حالتي اعتقال، وحالة احتجاز واحدة، وحالتي استجواب ومحاكمة صحفيين على خلفية نشاطهم الإعلامي، وحاله تهديد".

وبحسب التقرير فإن السلطات الأمنية بمحافظة عدن (عاصمة اليمن المؤقتة)، اعتقلت الصحفي “محمد اليزيدي” لمدة 15يوماً دون محاكمة، على خلفية شكوى تقدم بها عضو مجلس القيادة الرئاسي “فرج البحسني”.

وأوضح التقرير أن “اليزيدي”، كان “قد ترك محافظة حضرموت إلى عدن لمواصلة عمله، خوفاً على حياته بعد تعرضه لحملة تهديد وملاحقة من قبل الجهات الامنية بحضرموت خلال فترة حكم البحسني كمحافظ.

وأضاف المرصد أن “8 صحفيين لازالوا قيد الاعتقال وهم: “وحيد الصوفي، محمد المقري، ناصح شاكر، نبيل السداوي، أحمد ماهر، فهد الأرحبي، محمد المياحي، ومحمد الحطامي”، بعضهم يقبعون خلف القضبان منذ أكثر من تسعة أعوام، بينما ثلاثة منهم مختفين قسريًا.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين، قالت في 15 اكتوبر الماضي، إنها رصدت 30 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية في اليمن منذ مطلع يوليو إلى 30 سبتمبر من العام الجاري.