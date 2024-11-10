لليوم الخامس.. السعودية تمنع دخول شاحنات تصدير الأسماك اليمنية إلى اراضيها

المنامة - ياسر ابراهيم - مَنَعت السلطات السعودية، دخول شاحنات تصدير الأسماك اليمنية إلى أراضيها دون أسباب واضحة.

وذكرت مصادر محلية لقناة "يمن شباب"، أن السلطات السعودية تواصل لليوم الخامس على التوالي، منع دخول شاحنات تصدير الأسماك اليمنية إلى أراضيها دون أسباب واضحة.

وحسب المصادر فإن هذا الإجراء من قبل السلطات السعودية تم دون سابق إنذار، وأن هذه الاجراءات لن يقتصر ضررها على مصدرها الأسماك فحسب؛ بل سيترتب على كافة الفئات العاملة في مهنة الصيد التقليدي.

ويشكو المصدرون للأسماك من آثار كبيرة لهذا المنع، قد تترتب عليهم وعلى العاملين في مهنة الصيد التقليدي، وسط تجاهل المعنيين في الحكومة من معرفة الأسباب ووضع حلول جذرية.

وناشد الصيادون في المحافظات الساحلية الجهات الحكومية باتخاذ الاجراءات اللازمة، لتخيف معاناتهم، كون هذا الاجراء من شأنه مفاقمة وضعهم المعيشي.