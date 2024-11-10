وفاة امرأة وابنتها غرقاً في حاجز مائي شمالي الضالع

المنامة - ياسر ابراهيم - رولا المنصوب وأمها توفيتا في حاجز مائي بمريس

توفيت امرأة وابنتها غرقا في حاجز مائي بإحدى بلدات محافظة الضالع (جنوبي اليمن)، في مأساة مكررة تشهدها معظم الأرياف اليمنية في ظل غياب مشاريع المياه العمومية.

وقالت مصادر محلية، إن فتاة تُدعى "رولا نايف سعيد المنصوب" توفيت أمس السبت، غرقاً أثناء ماكنت تقوم بغسل الملابس في حاجز مائي بقرية القدم التابعة لمنطقة مريس شمالي الضالع.

وأضافت المصادر أن أم الفتاة حاولت إنقاذ ابنتها إلاّ أنها غرقت هي الأخرى وتلحق بابنتها في حادث هزت المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن جهود الأهالي فشلت في إنقاذ الضحيتين نتيجة تأخر وصولهم وانعدام وسائل الإنقاذ.

وتشهد الكثير من الأرياف اليمنية انعدام مشاريع المياه العمومية، ما يدفع الأمهات والفتيات للذهاب إلى البرك والحواجز المائية لجلب الماء أو الاستنفاع به في غسل لملابس، وتتسبب تلك الرحلات المحفوفة بالمخاطر بحوادث غرق يروح ضحيتها العشرات سنوياً.