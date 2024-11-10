فوضى السلاح بإب..مقتل خمسة أشخاص في حادثتين منفصلتين شمال وغرب المحافظة

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل خمسة أشخاص، في حادثتين منفصلتين بمحافظة إب، (وسط اليمن) في ظل فوضى عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات اندلعت بين مسلحين في قرية العوادر بعزلة الوزيرة، بمديرية فرع العدين غرب محافظة إب، أدت إلى مقتل أربعة أشخاص من طرفي النزاع.

وأضافت المصادر أن خلافاً نشب بين مواطن من أبناء المنطقة يعمل في بيع السلاح يدعى "عبده صالح الغبشي" ونجله، وثلاثة آخرين من أبناء منطقة شرعب بمحافظة تعز المجاورة، تطور لإطلاق نار بين الجانبين.

وأوضحت المصادر أن أحد المسلحين القادمين من شرعب يُدعى "أمين الشرعبي" أطلق النار على "الغبشي" وأرداه قتيلاً، قبل أن يقوم نجل "الغبشي" بقتله واثنين كانوا إلى جواره ويلوذ بالفرار.

وفي حادثة أخرى، قتل شاباً برصاص مجهولين في إحدى مزارع القات في منطقة السحول شمالي مدينة إب.

وقالت المصادر إن شاباً يُدعى "أسامة الرعوي" ـ حارس مزرعة قات ـ قتل برصاص مجهولين في قرية المنقودة بمفرق حبيش التابعة إداريا لمديرية المخادر التي تشهد فوضى أمنية وانتشار واسع لعصابات الحرابة المرتبطة بمليشيا الحوثي.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي فوضى أمنية عارمة وانتشاراً واسعاً للسلاح، زادت معه حدة الجرائم الجنائية.