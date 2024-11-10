إب..تدهور صحة تربوي في سجون مليشيا الحوثي بعد شهرين من إعادة اختطافه

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت مصادر مطلعة بتدهور صحة تربوي من أبناء محافظة إب (وسط اليمن)، بعد شهرين من إعادة مليشيا الحوثي اختطافه وإيداعه في أحد سجونها بالمحافظة.

وقالت المصادر إن التربوي المختطف في سجون مليشيا الحوثي (صلاح عبده محمد البعوم)، نقل السبت إلى أحد مستشفيات مدينة إب، بعد تدهور صحته جراء التعذيب والإهمال الطبي.

وأضافت المصادر أن "البعوم" يشكو من عدة أمراض فضلاً عن تدهور كبير في حالته النفسية.

يُشار إلى أن المليشيا كانت قد أعادت اختطاف "البعوم" في الرابع من سبتمبر الماضي، أثناء حملتها المسعورة بحق أبناء المحافظة على ذمة احتفالات سبتمبر المجيدة.

وكانت مليشيا الحوثي قد أفرجت عن "البعوم" في مطلع يونيو من العام الجاري، بعد سبعة أشهر من اختطافه وتعذيبه على ذمة تنظيمه حفلاً في مسقط رأسه بمديرية النادرة بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر المجيدة، العام الماضي، ومقابل الإفراج عنه أجبرت أسرته على دفع سبعة مليون ريال، كما أجبرته على تسجيل اعتذار للمليشيا وتوقيع تعهد بعدم المشاركة في تنظيم أية احتفالات وطنية في المديرية.