شكرا لبحثكم عن خبر عاجل.. الحوثي يهاجم الجنوب من نقاط مهمة ( المعارك مستمرة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هاجمت مليشيا الحوثي مواقع المقاومة الجنوبية فجر اليوم الجمعة مواقع ” البرادة ورواحح ” في منطقة عهامة المسيمير محافظة لحج الواقعة ما بين مديرية الازارق محافظة الضالع مديرية المسيمير محافظة لحج . وقالت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي سيطرت على موقعين هما البرادة رواحح بمنطقة عهامة بعد مواجهة استمرت لاكثر من 6 ساعات. وأكدت المصادر سقوط شهداء وجرحى من المقاومة الجنوبية وقتلى من مليشيا الحوثي ولازالت الاشتباكات مستمرة حتى ساعة كتابة الخبر. موقع 24بوست ينشر اسماء الجرحى والمفقودين أثناء الموجهات بمنطقة عهامة المسيمير من المقاومة الجنوبية لحد اللحظة. أسماء الجرحى … 1- فضل حربي الشيبي جريح 2 – نوح العبادي جريح 3- بدر صادق جريح اسماء المفقودين من المقاومة الجنوبية 1 – محسن الشيبي 2- يحيى الشيبي 3 – حمزة الشيبي 4 – مالك احمد وللان لم تصل أي تعزيزات للمقاومة في المنطقة بحسب الأهالي. وسقوط مواقع عهامة بتكون جبهة تورصة التابعة لمديرية الازارق في خطر السقوط.

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