الفريق الحكومي: إطلاق كافة الأسرى والمختطفين وفي مقدمتهم قحطان بوابة السلام في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين في الحكومة الشرعية هادي هيج، الثلاثاء أن بوابة السلام هي إطلاق كافة الأسرى والمختطفين تحت قاعدة الكل مقابل الكل، داعيا مليشيا الحوثي الانقلابية إلى الدخول إلى السلام الشامل وفقا لذلك.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة الأسرى والمختطفين اليوم الثلاثاء للفريق الحكومي المفاوض بشأن ملف الأسرى والمختطفين في محافظة مأرب، بالتزامن مع اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب.



جدد هيج تمسك الوفد الحكومي بموقفه الرافض لأي مشاركة في المفاوضات قبل الكشف عن السياسي المغيب محمد قحطان والسماح لأسرته بزيارته.



وأوضح، أن مليشيا الحوثي حكمت على 70 مختطفا ومغيبا في سجونها بالإعدام خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى قرارات الإعدام التي أصدرتها المليشيات بحق المختطفين المفرج عنهم في صفقات تبادل وعددها ١٢ قرار منها قرارات طالت صحفيين وناشطين وحقيقيين.



وأدان الشيخ الهيج عملية الاختطاف الأخيرة والتي نفذتها مليشيا الحوثي بحق ١٣ من العاملين في المنظمات الدولية والمحلية بصنعاء والتي ثم لفقت لهم تهمة التجسس، محذرا من تبعات توقف العمل الإنساني على المجتمع اليمني الذي يعاني من الفقر جراء الانقلاب الحوثي.



من جانبه أشار حسن القبيسي عضو الوفد الحكومي المفاوض إلى العراقيل التي تضعها مليشيا الحوثي الانقلابية أمام إتمام عملية تبادل الأسرى والمختطفين، مؤكدا أن المليشيا تستطيع إنجاح عملية التبادل من خلال رفع العراقيل.



ودعا القبيسي الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمنظمات الدولية إلى العمل بجدية لوقف تلاعب مليشيا الحوثي الانقلابية بملف الأسرى والمختطفين، مشيرا إلى أن الجماعة اختطفت المئات من اليمنيين خلال الأيام التي كان المبعوث الأممي يدعو لعقد جلسة تفاوض جديدة في مسقط.



وكشف تقرير لهيئة الأسرى والمختطفين عرضه رضوان مسعود رئيس الهيئة عن تعرض ١٢٤٩ مختطف تعرضوا للتعذيب، منهم اعاقات، ومنهم أصيب بحالة نفسية، و ٢٣٩ قتلوا جراء التعذيب المفضي إلى الموت في سجون مليشيا الحوثي.



وفيما يخص موظفي الأمم المتحدة، كشف التقرير عن اختطاف جماعة الحوثي لـ17 موظفًا في يونيو الجاري والأعوام 2021 و2023. كما أشار إلى اختطاف 7 موظفين من شركة دوائية حديثة و11 شخصًا من أبناء تهامة والحديدة في مايو الماضي.



وأكد مسعود أن مليشيات الحوثي تواصل تنفيذ هجمات واعتقالات تعسفية ضد المدنيين وموظفي المنظمات الإنسانية، مما يعمق الأزمة الإنسانية في البلاد.



