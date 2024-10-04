اخبار السعوديه
- 0 بينها عروض تثقيفية.. "الأمن البيئي" يكشف عن مشاركته بمعرض الصقور
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0 إشادة واسعة بالدورة العلمية الثانية لـ "الشؤون الإسلامية" في الفلبين
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0 "الدفاع المدني" يوصي بالابتعاد عن تجمعات المياه خلال هطول الأمطار
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0 الغذاء والدواء: ضبط 186 منشأة مخالفة خلال 1806 من جولات الرصد والتقصي خلال شهري يوليو أغسطس
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0 السعودية | القوات الجوية الملكية السعودية تشارك في تمرين “درع السِند 2024” في باكستان
اخبار الخليج
- 0 الامارات | شرطة دبي تحجز 176 مركبة وتحرر 251 مخالفة خلال الـ3 أشهر الماضية
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0 الامارات | رئيس الدولة والرئيس المصري يشهدان إعلان مخطط مشروع "رأس الحكمة" التنموي باستثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
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0 رئيس الدولة والرئيس المصري يشهدان إعلان مخطط مشروع «رأس الحكمة» التنموي باستثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار
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0 بحضور رئيس الدولة والرئيس المصري.. «أبوظبي التنموية القابضة» تعيِّن «مدن» مطوراً رئيسياً لمشروع «رأس الحكمة»
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0 انخفاض في درجات الحرارة غدا
اخبار العالم
- 0 قناة المسيرة اليمنية: سلسلة غارات استهدفت مطار الحديدة ومنطقة الكثيب ومنطقة الصيانة بصنعاء
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0 إذاعة الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية فشلت برصد المسيرة العراقية ولم تفعل الإنذارات
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0 الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين في انفجار مسيرة أطلقت من العراق باتجاه شمال الجولان
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0 وزير الخارجية الفرنسي يصل اليوم إلى الشرق الأوسط ويزور إسرائيل الإثنين
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0 القناة 12 الإسرائيلية: اندلاع حرائق في منطقة شلومي بالجليل الغربي نتيجة صواريخ أطلقت من لبنان
أخبار مصر
- 0 "بين الحياة والموت".. احتجاز شخص داخل مصعد بالهرم
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0 لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.. سحب 1536 رخصة قيادة في 24 ساعة
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0 ضبط عاطل بالبحيرة يروج للذخائر والأسلحة غير المرخصة
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0 أبرزها تجاوز السرعة.. ضبط 31 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة
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0 تحرير 155 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات لترشيد استهلاك الكهرباء
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علوم وتكنولوجيا
- 0 تحديثات جديدة من "يوتيوب" على مقاطع الفيديو القصيرة
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0 تكنولوجيا: ابل تستعد للإعلان عن أجهزة MacBook Pro بمعالجات M4 خلال الأسابيع المقبلة
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0 تكنولوجيا: تحديث Windows 11 24H2 ينطلق بميزة دعم Wi-Fi 7 ومميزات الذكاء الإصطناعي
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0 تكنولوجيا: ساعات Wear OS الذكية قد تحصل قريبًا على ترقية جديدة للمراسلة
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0 تكنولوجيا: سامسونج تعمل على دمج ميزة Apple Intelligence في أجهزتها
صحة ورشاقة
- 0 استشاري أمراض قلب: لا توجد أي خلطات تستطيع أن تنظف شرايين القلب.. وأقل جرعة من أدوية الكولسترول كان مفعولها أقوى
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0 “تجمع نجران الصحي” يُدشّن حملة الكشف المبكر عن “سرطان الثدي”
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0 دراسة تكشف عن مكون شائع في الخضراوات والفاكهة يحمي من الزهايمر
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0 فواز العنزي: المشي 4000 خطوة يومياً يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب(فيديو)
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0 جامعة الأميرة نورة تختتم حملة “لياقتي” بأكثر من ألف مستفيدة
لايف ستايل
- 0 لن تتخيل ما يحدث للكبد والقلب عند تناول الحمام.. مفاجأة
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0 عمرها 80 عاما.. سيدة تثير جدلا بوصولها إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال الكون
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0 10 صور ومعلومات لا تعرفها عن ملكة جمال أوروبا للمتزوجات 2024
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0 تجنب السكتة الدماغية وأمراض القلب.. 5 أطعمة تخفض الكوليسترول المرتفع
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0 20 صورة لأغلى 5 أنواع قطط في العالم.. أسعار لن تتخيلها
منوعات
- 400 اتهمها بالتحريض على الفسق وهدم القيم.. غلبت سما المصري أول تعليق من مقدم بلاغ ضد سوزي الأردنية بعد قبول استئنافها
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0 الاكثر متابعة اليوم - البطلة نادين نجيم وحدها تدافع عن لبنان والباقي خائف
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400 اتفرج .. سما المصري ميفوتهاش رفع الاسعار وجتلها الفرصة : رفعت فستانها
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- 500 مفاجآت كارفور حتى 6 أكتوبر.. خصومات ضخمة في الويك اند على الأجهزة الكهربائية تصل الى 58%
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0 ادخل دلوقتي اشترك بسرعة.. سحب مسابقة الحلم الليلة على 100.000$ ورسالة اللحظات الحاسمة الآن هتدخلك سحب المليون دولار
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0 ظهرت النتائج الآن.. رابط وخطوات استخراج نتيجة القدرة المعرفية ١٤٤٦ المحوسب قياس
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0 العلاج المناعي لأورام الدماغ في ألمانيا: الحاضر والمستقبل
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0 تليجرام: تحديثات قوية لمواجهة المحتوى المخالف والاستمتاع بهذا التطبيق بفاعلية